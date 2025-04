Palestras reforçam a importância da conscientização do autismo

Nesta terça-feira, 02 de abril, a APAE de Jundiaí promoveu duas palestras em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, com o objetivo de disseminar informações e promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento, gratuito e aberto ao público, contou com a participação de pais, educadores, profissionais da saúde, da educação e comunidade em geral.

Pela manhã, a neurologista infantil Ana Clara Garcia Silva abordou o tema “Uso de telas e diagnóstico”, discutindo a relação entre o excesso de exposição a dispositivos eletrônicos e o desenvolvimento infantil, além de aspectos importantes do diagnóstico. “O autismo compartilha diversas características com outros transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH e transtornos de linguagem, entre outros. Por isso, o diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, levando em consideração não apenas os comportamentos da criança, mas também seu desenvolvimento. É preciso um tempo de maturação”, destacou.

À tarde, as terapeutas ocupacionais Giovanna Bandeira e Carla Nestor conduziram a palestra “Compreendendo as disfunções sensoriais e seu impacto na rotina”, explicando como as particularidades sensoriais podem afetar o cotidiano de pessoas com TEA e estratégias para melhorar a qualidade de vida. “Quando falamos de conscientização, sabemos que a maioria das pessoas com autismo apresenta algum tipo de alteração sensorial. Precisamos compreender o que ocorre com elas e o que podemos fazer para ajudá-las no dia a dia”, afirmou Giovanna.