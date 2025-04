Capacitação: Grendacc terá oficina de pão de mel no dia 07

No dia 07 de abril, a partir das 9 horas, o chef Eduardo Beltrame, proprietário da padaria Aroma da Fazenda, estará no Grendacc para ministrar uma ‘Oficina de Pão de Mel’. As inscrições já estão abertas, custam R$ 30,00 e podem ser feitas pelo link: https://meaple.com.br/ingressosdobem/pao-de-mel-solidario .

A oficina terá início às 9h, com cerca de três horas de duração, e será realizada no Espaço Bazar de Marcas do Grendacc (rua Olívio Boa, esquina com a av. dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho – Parque da Represa).

Grendacc

O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança

com Câncer) é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 18 de julho de 1995, que presta atendimento humanizado e de qualidade para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, nas mais diversas especialidades pediátricas, com ênfase no tratamento de doenças oncológicas.