Alta nos ovos industrializados favorece chocolates artesanais

A disparada no preço do cacau, que atingiu US$ 11.040 por tonelada na Bolsa de Valores de Nova York em março de 2024, um aumento de 163% em relação ao mesmo período de 2023, impactou diretamente o mercado de chocolates no Brasil. Diante desse cenário, muitas confeiteiras enxergaram uma oportunidade para oferecer produtos artesanais e suprir a demanda dos consumidores por alternativas mais acessíveis.

Thiara Prado, que transformou a confeitaria em sua principal fonte de renda, percebeu essa tendência e adaptou seu negócio. "A procura tem sido muito grande, especialmente por ovos menores e personalizados. Os clientes querem opções que caibam no orçamento, mas que ainda sejam especiais", afirma. “O preço do chocolate aumentou muito, por isso as pessoas estão preferindo as lembranças a ovos maiores, então foquei nisso para as vendas”, conta.

Thiara aposta em ovos personalizados, adaptando seu negócio à demanda por opções mais acessíveis nesta Páscoa

A produção de chocolates também representa um meio de financiar projetos pessoais. Karinah Marques, de 31 anos, criou uma marca de doces, para custear sua viagem dos sonhos à Inglaterra. “Como uma amante das obras de Jane Austen e da história britânica, eu sempre quis ver pessoalmente os lugares que conheço apenas por livros e filmes”, conta. Seu carro-chefe é o bombom de pão de mel, mas na Páscoa ela também oferece kits de mini ovinhos recheados.

Segundo Karinah, os sabores favoritos dos consumidores variam a cada ano, mas em 2024 os mais pedidos são leite ninho trufado com morango e leite ninho trufado com Nutella.