Avenida Antônio Pincinato começará a receber asfalto nesta semana

Mais de duas semanas depois do rompimento de uma adutora de água na avenida Antônio Pincinato, a via ainda segue interditada no sentido bairro, o que gera trânsito todos os dias em horário de pico, além do risco, visto que a via foi dividida no sentido Centro com cones e recebe veículos em ambas as direções. Leitores do JJ, porém, reclamam que a situação segue sem solução e, durante alguns dias, não viram trabalhadores ou maquinário no local.

Questionada, a DAE Jundiaí, responsável pela distribuição de água na cidade, informa que as equipes de manutenção da empresa devem finalizar nesta terça-feira (2) a base para receber a massa asfáltica. Após a conclusão, a empresa, em parceria com a Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), da Prefeiura de Jundiaí, dará início ao trabalho de reposição do asfalto. A previsão é que esta etapa tenha início nesta quinta-feira (3).

No entanto, a DAE reforça que o andamento do reparo depende também das condições climáticas, uma vez que as chuvas interferem na condição da base, que deve estar totalmente seca para receber o asfalto. Para esta semana, a possibilidade de pancadas de chuva é uma constante na cidade, que terá pelos próximos dias a chegada de uma frente fria.