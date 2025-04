Guardinha abre inscrições para 30 vagas para aprendizes

A Guardinha de Jundiaí, instituição de referência em aprendizagem na região, está com 30 vagas abertas. As oportunidades são para jovens atuarem nas áreas de Produção, Logística e Qualidade. As vagas são oferecidas em parceria com uma grande empresa no município.

Detalhes da Oportunidade:

Local de trabalho: Jundiaí

Dias de trabalho: segunda a sexta-feira

Carga horária: 6h por dia (em um dia por semana, o jovem realizará um curso de qualificação)

Vantagens do Programa de Aprendizagem: