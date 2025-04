Empresa de Jundiaí representa São Paulo em prêmio nacional

A Clamar Conservas Naturais, empresa de Jundiaí, é a única representante paulista no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2025 de Geleias, um dos mais importantes concursos do setor no país. A premiação é organizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos e com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL/SAA-SP), e tem como objetivo valorizar pequenos e médios produtores rurais, incentivando a profissionalização e a agregação de valor aos produtos artesanais.

O edital do concurso estabelece duas categorias: Geleia Simples, composta por um único sabor, e Geleia Mista, que combina diferentes ingredientes. A Agroindústria de Jundiaí foi selecionada entre as cinco melhores na categoria mista, com a geleia de caju com pimenta, que combina o sabor aromático da semente com o calor da pimenta.

A final do Prêmio acontecerá em abril, em Brasília, com a presença dos representantes de cada uma das 10 amostras de geleias finalistas. Todas receberão certificados e prêmios, e os três primeiros colocados de cada categoria ganharão também o Selo de Participação Ouro, Prata e Bronze. A expectativa é alta para que a empresa traga esse título para o estado de São Paulo.