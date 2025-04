Emeb Pedro Clarismundo Fornari vivenciam processo eleitoral

Raquel Camilo dos Santos, também de 9 anos, destacou a importância do debate antes da votação. “No começo, eu não sabia em quem votar, mas ouvir as propostas me ajudou a decidir. Percebi que é importante escolher quem realmente pode melhorar a escola”, disse.

Impacto na escola

A diretora da unidade, Telma Regina de Lima Gimenez, elogiou a iniciativa. “O professor Neemias trouxe uma experiência muito próxima da realidade de uma eleição. O projeto fez com que os alunos pensassem não apenas na escola, mas na cidadania em um contexto maior”, afirmou. Ela destacou ainda que os representantes eleitos poderão levar as demandas da turma para as reuniões do Conselho Escolar, contribuindo para a gestão da escola.

O projeto não se encerra com a eleição. Os representantes terão o desafio de colocar suas propostas em prática ao longo do ano, estimulando o engajamento dos colegas e exercendo, na prática, a cidadania. “Queremos que eles aprendam desde cedo a votar com consciência, analisando as propostas e não apenas escolhendo por afinidade”, concluiu o professor Neemias.