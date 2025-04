Jundiaí confirma primeira morte por dengue neste ano

A Prefeitura de Jundiaí informa que foi confirmada a primeira morte por dengue no município em 2025. Trata-se de uma mulher de 89 anos, com comorbidades e residente na Vila Loyola. O óbito ocorreu no dia 18 de março e o laudo foi liberado no início desta semana.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) orienta que pessoas de todas as idades com sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito, procurem as UBSs ou as Clínicas da Família de seu bairro. O atendimento é de segunda a sexta-feira. A admissão para os procedimentos, que seguem o protocolo do Ministério da Saúde, é realizada até uma hora antes do fechamento dos serviços.

Já pessoas com sinais de alerta para gravidade, tais como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, náuseas e alteração de consciência, devem buscar os Pronto Atendimentos (PAs):

• Ponte São João, das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h);

• Retiro, das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h);

• Hortolândia, atendimento 24h;

• UPA Vetor Oeste, atendimento 24h.