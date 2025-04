São Paulo negocia vinda de jogo comemorativo da NBA para o estado

O governador Tarcísio de Freitas recebeu o executivo Mark Tatum, diretor de operações da NBA, a liga de basquete norte-americana, nesta terça-feira (1º), no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio afirmou a Tatum que vai se empenhar para trazer uma partida com os astros do basquete dos Estados Unidos ao estado de São Paulo.

Já o dirigente norte-americano reconheceu a paixão dos torcedores brasileiros pela NBA, citando jogos realizados no Brasil há cerca de 10 anos, e indicou que uma partida comemorativa da liga pode ser o primeiro passo para um jogo oficial.

“A NBA tem que vir para cá! Vamos fazer a maior festa que a liga já viu. Tudo passa por São Paulo: os grandes festivais de música, a Fórmula 1 e outros eventos esportivos. Ainda somos pé-quente! O último campeão da NFL fez o jogo inaugural da temporada lá no estádio do Corinthians”, afirmou o governador, ressaltando o histórico da capital em receber eventos importantes.