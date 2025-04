Jundiaí terá seleção para 40 vagas de auxiliar de operações

O Centro de Integração da Cidadania (CIC Jundiaí), em parceria com a Dexco S/A, realizará nesta quinta-feira (3), a partir das 8h, processo seletivo com 40 vagas para o cargo de auxiliar de operações. Para participar, basta comparecer ao CIC com documentos pessoais e currículo atualizado.

Detalhes das vagas

Salário: R$ 2.205;

Benefícios: assistência médica, seguro de vida, TotalPass, convênio farmácia, Programa De Bem com a Mente, pronto atendimento pessoal, auxílio-creche, refeição no local e cesta básica, cartão de Natal, vale-transporte ou transporte fretado (dependendo da unidade de trabalho), participação nos lucros e resultados (PLR), previdência privada (adesão opcional);

Escala de trabalho: 12x36.

Data: quinta-feira, 3 de abril de 2025;

Horário: a partir das 8h30

Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200, CECAP - Jundiaí

Localização: https://maps.app.goo.gl/XTjmPGQ5ieJDyrjT7