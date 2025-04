DER e PMJ: encontro avalia melhorias para as rodovias da região

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), realizou um encontro com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para tratar de melhorias nas rodovias Vereador Geraldo Dias e Vice-prefeito Hermenegildo Tonoli. A reunião contou com a presença dos representantes da Prefeitura: Renan Peres, assessor especial da UGISP, Carlos Bocci, diretor de Iluminação Pública, e Leandro Moda, engenheiro do Departamento de Iluminação Pública, além do coordenador-geral da Regional Campinas do DER, Cleiton Souza.

Durante o encontro, foram debatidas diversas iniciativas para reforçar a segurança e eficiência das vias, especialmente nos trechos entre Jundiaí e Louveira, na Geraldo Dias, e Jundiaí e Itupeva, na Hermenegildo Tonoli. Entre as principais propostas discutidas, destacam-se:

Rodovia Vereador Geraldo Dias:

Implantação de defensas metálicas para aumentar a segurança viária;

Instalação de iluminação LED, proporcionando mais visibilidade e eficiência energética;

Contenção do talude próximo ao condomínio Portal do Paraíso, já em fase de licitação pelo DER.