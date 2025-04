Bispo Dom Arnaldo fala sobre amor e justiça no podcast do JJ

O bispo Dom Arnaldo Carvaleiro Neto participou do podcast JJ (Jornal de Jundiaí), apresentado pela editora-chefe Ariadne Gattolini. Durante a conversa, ele falou sobre justiça social, amor ao próximo e diálogo inter-religioso.

Para ele o amor de Jesus deve guiar todas as áreas da vida. “O amor de olhar para as pessoas em estado de vulnerabilidade é o que me move”, afirmou. Ele também destacou a importância da generosidade e citou Mateus 25, enfatizando que Jesus também pregou entre os que mais precisavam.

O bispo defendeu o respeito entre religiões e contou que, após conversar com um pai de santo, teve a ideia de promover um encontro inter-religioso. “A paz está no diálogo. Deus não olha para partidos ou religiões, mas para o coração”, disse.