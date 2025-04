Escolas da rede municipal se destacam em premiação estadual

Pelos índices de Alfabetização condizentes com a meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, do Ministério da Educação (MEC), as escolas municipais garantiram a Jundiaí o reconhecimento do Prêmio estadual Alfabetiza Juntos, como um dos 100 Municípios paulistas com destaque na obtenção da meta.

Assim como os esforços do Matheus, os estudantes e o trabalho dos educadores da rede municipal de ensino garantiram a Jundiaí mais duas premiações de destaque para a Educação, em cerimônia realizada na última terça-feira (25), no Memorial da América Latina, em São Paulo, nas presenças do governador do Estado, Tarcísio de Freitas; do secretário estadual de Educação, Renato Feder; e diversas autoridades.

O pequeno Matheus Alves de Souza, de oito anos, traz para a sua rotina de estudos a mensagem de seu conto favorito: “A cigarra e a formiga”. Segundo o estudante da EMEB Ivo de Bona, no Almerinda Chaves, “é necessário esforçar-se bastante nos estudos, pois só assim se constrói um futuro de sucesso e se tem as respostas para todas as perguntas”, explica.

Já pelo Prêmio Excelência Educacional, 20 escolas da rede municipal foram premiadas, por terem apresentado resultados de alfabetização no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) iguais ou superiores às metas designadas e em comparação a seus índices nos anos letivos anteriores, pela evolução positiva no Índice de Excelência Educacional (IEE) no desempenho nos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental, garantia de frequência dos estudantes matriculados, além da análise de variáveis como número de matrículas, vulnerabilidade socioeconômica, histórico de desempenho e funcionamento da escola. As 20 unidades escolares premiadas receberão do Governo estadual R$ 100,00 por estudante matriculado, para uso exclusivo em ações de impacto na melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem.

A gestora de Educação, Priscila Costa, fez questão de parabenizar os estudantes e educadores das equipes premiadas, e fez uma visita à Emeb Ivo de Bona na tarde dessa segunda-feira (31), onde, por ser até dezembro do ano passado a diretora titular, pôde acompanhar os esforços de todos os envolvidos, desde o 2º até o 5º ano do Ensino Fundamental 1, segmento avaliado pelas premiações estaduais.

“Trata-se de um trabalho de muita responsabilidade das escolas e do olhar delas em garantir as competências certas para o desempenho dos estudantes, no período e estratégias mais adequados para que ele avance. E nisso também incidem o envolvimento das famílias e a comparação de desempenhos não entre um estudante e outro, mas sim de forma individualizada, diante dos avanços que cada criança tem. Isso traz tranquilidade para o estudante e permite ao educador propor as atividades mais adequadas a cada um deles”, comentou Priscila, parabenizando as crianças e os educadores.