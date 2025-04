Jundiaí tem 45,6 mil MEIs; 40,7% já enviaram a declaração

Em Jundiaí, a Receita Federal registra 45.627 Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos. Até o dia 27 de março, 18.595 já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025, representando cerca de 40,7% do total. O prazo teve início em 3 de março e se estenderá até 30 de maio.

Segundo o contador José Carlos Rodrigues, sócio-diretor da PJC Pró Jurídico Contabilidade e delegado do CRCSP, “é fundamental que os contribuintes verifiquem se estão obrigados a declarar para evitar penalidades”. Ele alerta que muitas pessoas deixam para a última hora e acabam enfrentando dificuldades. “Além do risco de multas, a entrega antecipada permite um melhor planejamento financeiro e reduz a possibilidade de erros na declaração”, afirma.

A multa para quem não entregar no prazo é de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. “Quem precisa declarar deve reunir os documentos com antecedência e, se tiver dúvidas, buscar a orientação de um profissional contábil”, reforça José Carlos.

Quem deve declarar?