Mutirões de saúde atendem mil pessoas por ano em Jundiaí

Mantido com apoio da Faculdade de Medicina de Jundiaí e de patrocinadores, o Projeto Vozes das Ruas (PVR) realiza cerca de cinco mutirões de saúde por ano, atendendo entre 800 e 1.000 pessoas anualmente. A próxima ação está marcada para o dia 17 de maio, em uma escola da região.

Para Carolina Marques, estudante do quinto semestre de medicina e coordenadora do projeto, a experiência no PVR vai além do aprendizado acadêmico. “O que mais me emociona são os relatos das pessoas atendidas. Muitas vezes, elas não precisam de uma receita ou um encaminhamento, apenas de alguém que as escute e as oriente. Esse acolhimento faz toda a diferença”, conta.

Os mutirões incluem aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar e coleta de medidas antropométricas. A partir desses exames, os voluntários oferecem aconselhamento para direcionar os pacientes ao sistema público de saúde. “Nosso foco é levar promoção de saúde e qualidade de vida para quem tem menos acesso ao atendimento médico. Muitos não sabem como buscar assistência ou não têm o hábito de fazer exames regularmente”, explica Carolina.

Criado em 2010 por alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o projeto também representa um espaço de aprendizado para os futuros médicos. Segundo Carolina, todos os alunos da faculdade podem participar e, até mesmo médicos já formados, retornam à faculdade para colaborar. “Chamamos carinhosamente de 'dinos' os ex-alunos que retornam para ajudar. Isso mostra o impacto e a importância do PVR na formação de profissionais comprometidos com a saúde pública”, afirma.

Além dos exames e do aconselhamento, o projeto oferece atividades para crianças, garantindo um ambiente acolhedor para as famílias atendidas.

No último sábado (29), um mutirão realizado no Parque da Cidade, em Jundiaí, atendeu 304 pessoas e contou com a participação de 150 voluntários, entre estudantes de medicina e médicos formados.

“Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha juntos, é o começo da realidade”. Com essa frase, Carolina resume o espírito do PVR, um projeto que transforma a realidade de muitas pessoas em Jundiaí através da saúde e do acolhimento.