Funcionários de farmácia são trancados no banheiro durante roubo

Com ele também foi apreendido um revólver de calibre 22.

A PM foi acionada para atendimento de roubo em andamento em uma farmácia na avenida Fernão Dias Paes Leme e enviou uma equipe ao local. Os PMs chegaram e flagraram o assaltante no local, carregando produtos já separados - preservativos e medicamentos que, somados os valores, passavam de R$ 30 mil.

Funcionários de uma farmácia na Vila Santa Terezinha, em Várzea Paulista, foram trancados no banheiro do estabelecimento durante um assalto na madrugada desta terça-feira (1). Um homem foi preso por policiais militares em flagrante pelo crime.

Ele confessou o roubo e avisou que as vítimas estavam trancadas no banheiro, momento em que os agentes as libertaram.

O homem detido foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.