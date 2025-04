Frio e chuva: Defesa Civil de Jundiaí alerta para virada no tempo

“Durante chuvas intensas, é essencial que a população evite transitar em vias alagadas e busque locais seguros. Além disso, é fundamental acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil para atualizações sobre as condições climáticas”, orienta o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez.

De acordo com a Defesa Civil, a possibilidade de tempestades exige atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra. A orientação é evitar locais de risco, como margens de rios e encostas, além de buscar abrigo seguro em caso de tempestades severas.

A Defesa Civil de Jundiaí emitiu um alerta para a mudança nas condições climáticas nas próximas horas. A partir desta terça-feira (1º) até sexta-feira (4), um sistema meteorológico vindo do Sul do Brasil passa a atuar sobre o estado de São Paulo, trazendo condições para pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e ventos intensos.

Apesar da instabilidade prevista até sexta-feira, a frente fria deve se afastar no sábado (5), quando o sol volta a predominar na região. As temperaturas para os próximos dias devem variar entre mínima de 18°C e máxima de 33°C. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em casos de emergência, a população deve acionar o telefone 199.