Detran autua 20 motoristas em operação contra álcool e direção

Tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente.

Realizadas no último final de semana, as operações contra alcoolemia registraram 19 recusas de motoristas ao teste do bafômetro, o que também é infração, e uma autuação por direção sob influência de álcool. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 1.096 veículos em duas cidades da região.

Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. Na autuação por direção sob efeito de álcool, quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa. Nesta última situação, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação para voltar a dirigir – e somente após transcorrido o prazo de 24 meses depois da cassação.

Já os casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, são considerados crimes de trânsito. Os motoristas flagrados nessa situação são conduzidos ao distrito policial. Se condenados, além da multa de R$ 2.934,70 e da suspensão da CNH, eles poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Estado

As operações da última semana aconteceram em 29 cidades do estado: Matão, Votuporanga, Piedade, Adamantina, Hortolândia, Osasco, Marília, Santos, Botucatu, Catanduva, Ourinhos, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Novo Horizonte, Avaré, Guararapes, Jundiaí, Itaraté, Sorocaba, Bebedouro, Mogi-Guaçu, Jales, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Bragança Paulista, Cajamar, Santos, Guarulhos e São Paulo (Zona Sul). No total, foram 14.147 veículos fiscalizados, resultando em 621 autuações por alcoolemia, sendo 604 recusas ao teste do bafômetro, 14 autuações por direção sob influência de álcool e três por crime de trânsito (infração aplicada quando o condutor dirige embriagado).