Jundiaí tem menor número de roubos em fevereiro desde 2001

Ainda no comparativo com fevereiro do ano passado, outros crimes tiveram variações, positivas, com registro de queda. É o caso de homicídio doloso, que teve um registro em fevereiro deste ano ante a quatro no mesmo mês do ano passado e furto, com 392 casos neste ano, sendo 37 de veículo, e 422 em fevereiro de 2024, quando foram 49 de veículo.

O cenário municipal segue tendência estadual, pois em fevereiro São Paulo teve o menor registro de roubos para o mês desde 2001, início da divulgação das estatísticas criminais. Em fevereiro, houve uma queda de 1,5% nos roubos de veículos no comparativo mensal, passando de 2.285 em fevereiro de 2024 para 2.250 ocorrências neste ano em todo o território paulista. Os roubos em geral, que incluem os de banco e carga, diminuíram 13,5%, chegando a 14.208 casos (no ano passado, foram 16.427).

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Jundiaí teve, em fevereiro deste ano, 69 registros de roubos, sendo 14 roubos de veículos, três roubos de carga e 52 de outros tipos. O número é o mais baixo para o mês na cidade desde 2001, quando começa a série histórica de estatísticas de criminalidade da SSP. Houve queda também em relação a janeiro, de 17,8%, quando, no total, foram 84 registros de roubo em Jundiaí.

Por outro lado, houve crimes em que a estatística é negativa: os que são geralmente praticados contra a mulher. Neste ano, fevereiro teve 119 registros de lesão corporal dolosa, quando uma agressão é cometida com o intuito de ferir ou até matar. No comparativo, fevereiro do ano passado teve 93 registros. Já os casos de estupro somaram 12 boletins de ocorrência neste ano, sendo três deles de estupro de vulnerável. Em fevereiro de 2024, foram dois registros, os dois de vulnerável.

No cenário estadual, também houve aumento nestes números. Quando consideradas as lesões corporais dolosas, foram 13.922 registros em fevereiro deste ano, aumento de 15,7% em relação a fevereiro de 2024, quando houve 12.031. Já em relação aos estupros, todo o Estado de São Paulo teve 1.201 casos, sendo 910 de vulnerável no mês de fevereiro. No mesmo mês do ano passado, foram 995, sendo 758 de vulnerável.