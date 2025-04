Com cinco ouros, Jundiaienses se classificam para Grand Slam

Sete atletas da equipe de taekwondo do Time Jundiaí se classificaram para o Grand Slam de São Paulo, após conquistarem medalhas de ouro na 2ª etapa do Campeonato Paulista, no último domingo (30), realizado no Clube de Regatas em Campinas pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP), entidade estadual filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), e consequentemente reconhecido pela World Taekwondo (WT) e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os atletas da academia K’s Gym, representantes do Time Jundiaí, foram até Campinas buscando a classificação de pelo menos três de seus atletas para lutar no Grand Slam paulista, campeonato que reunirá nos dias 24 e 25 de maio os campeões de todas as etapas estaduais para disputar a tão desejada vaga para o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025, marcado para setembro, em Aracajú-SE.

Com um resultado melhor do que o esperado, a equipe coordenada pelo Grão Mestre Lucas Rebello levou sete atletas para a competição, dos quais cinco deles saíram já classificados para o Grand Slam com suas vitórias. Jundiaí levou também os técnicos certificados Bianca Rocha – que já disputou o Campeonato Brasileiro no passado e hoje atua diretamente nos projetos de Taekwondo do Time Jundiaí como professora no Centro Esportivo Dal Santo –, Daniela Momesso – atual bi-campeã brasileira e atleta pronta para buscar seu terceiro título – e Sergio Filho, árbitro estadual da FETESP e atualmente professor e técnico da equipe.