60 anos: Várzea Paulista destaca apoio a entidades filatrópicas

A celebração em Várzea Paulista, que comemorou seus 60 anos de emancipação com um grande evento aberto à população no dia 23 de março, ficou marcada por algo que foi além das atrações culturais. A celebração foi espaço destinado às entidades filantrópicas da cidade, como igrejas e a Apae, que ocuparam barracas na praça de alimentação da festa, fortalecendo a presença do terceiro setor.

A iniciativa busca garantir que essas organizações possam arrecadar fundos para os projetos sociais que desenvolvem ao longo do ano, como ações de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, atendimento a pessoas com deficiência, programas educacionais e iniciativas voltadas à inclusão social. O espaço cedido durante a festa proporciona visibilidade, engajamento da comunidade e, principalmente, uma importante fonte de recursos para a manutenção e ampliação dessas atividades.

Para o padre Eduardo Belão, pároco da Paróquia Cristo Redentor, essa parceria entre o poder público e as entidades sociais é fundamental. “O ditado ‘uma mão lava a outra’ faz tanto sentido por aqui. O poder público, ao dar espaço para as entidades do terceiro setor, colabora para que consigam algum lucro que possa ser revertido à assistência dos irmãos em situação de vulnerabilidade. Por sua vez, a Igreja faz seu papel em acolher e prestar auxílio a esses irmãos. No final, todos saímos ganhando. Poder público e Igreja caminham juntos pelo bem comum, pelo resgate da dignidade humana”, destacou o religioso.