Arquivo Histórico avança em nova fase de catalogação documental

“O recorte temporal escolhido é por conta da disponibilidade de acervo, de ser também o período em que se inaugurou este prédio e fundada a sua biblioteca, além de contar também com iniciativas importantes, como a criação de uma escola de alfabetização de adultos, batizada com o nome do poeta ‘Cruz e Sousa’. O objetivo agora é entender as relações estabelecidas entre os trabalhadores envolvidos e como alcançaram êxito na gestão do clube. Trata-se de documentos inéditos e, portanto, torna-se para mim um privilégio poder estar entre as primeiras pesquisadoras a manuseá-los”, explica Michele.

Trata-se de livros de atas e de registros de sócios, plantas do prédio em que o clube está instalado e outros documentos do período, disponibilizados para a pesquisadora paulistana em fase de doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por conta das condições inadequadas de salvaguarda do material pelo clube e pela presença de microrganismos nocivos à saúde humana, a pesquisadora viabilizou o tratamento de irradiação do mesmo pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen).

O Arquivo Histórico Professora Maria Angela Borges Salvadori realiza neste período uma nova fase de trabalho com documentação do Clube Beneficente, Cultural e Recreativo 28 de Setembro. Desta vez, o material envolve documentos produzidos entre as décadas de 1930 e 1980 e integram a pesquisa da doutoranda Michele Silva Joaquim, que decidiu desenvolver sobre sua análise acerca dos envolvidos na criação e gestão do clube após sua pesquisa e de ter participado da “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra de Jundiaí”.

Finalizado o tratamento, as equipes do Arquivo, que é ligado ao Departamento de Museus da Unidade de Gestão de Cultura (UGC), irão agora realizar a limpeza, catalogação e digitalização do material, para disponibilização na íntegra no ambiente de Acervo Digital no site da Cultura, onde já constam os demais documentos do Clube já digitalizados.

O diretor do Departamento de Museus, Maurício Ferreira, falou da importância da nova frente de ação. “Repito o que disse quando a Michele nos fez o pedido, de que é para a Cultura e para o município motivo de honra poder contribuir com a recuperação e democratização destes documentos. Falar da importância histórica do Clube 28 é algo modesto perto da contribuição dele para a história de luta e resistência do movimento deles em Jundiaí, às vésperas de seu aniversário de 130 anos, como o terceiro clube social negro mais antigo do país e o mais antigo de São Paulo.”

O início dos trabalhos também foi acompanhado pela presidente do Clube 28 de Setembro, Edna Oliveira; pela pesquisadora de clubes sociais negros e integrante da diretoria do clube de Jundiaí Joana Prudêncio; e pela servidora da UGC Valéria de Paula Ignácio.