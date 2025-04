Empresas e comércios também devem atuar no combate à dengue

Em Jundiaí, a Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), realiza vistorias frequentes em Pontos Estratégicos (PEs), conforme contemplado no Programa Municipal de Vigilância e Controle das Arboviroses, avaliando os espaços e orientando sobre a eliminação de quaisquer objetos que possam acumular água. São autopeças, comércios de recicláveis, borracharias, floriculturas, ferros-velhos, indústrias, entre outros, que são propícios a terem grande quantidade de criadouros do mosquito, por suas características.

No combate e enfrentamento à dengue, as empresas e os comércios também têm papel importante. Além da adoção de ações para não se tornarem “berçários” do mosquito Aedes aegypti, os estabelecimentos podem contribuir promovendo a conscientização dos colaboradores.

A Visam também promove treinamentos, onde são ampliados os conhecimentos dos proprietários e/ou responsáveis sobre as arboviroses e sobre a Resolução Estadual e o Código Sanitário Estadual, que sustentam as ações de fiscalização do município, realizadas nos locais.

“Essas atividades integram o nosso trabalho permanente de controle das arboviroses, assim como as vistorias nesses locais, oriundas de denúncias por meio do canal 156. Devido ao atual cenário epidemiológico, todas as ações foram ampliadas para evitarmos a dispersão do mosquito”, explica o coordenador do órgão, veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.

Orientações

Assim como nas residências, Grijota reforça que é fundamental que em todos os estabelecimentos haja atenção aos objetos e aos ambientes que podem acumular água. “É fundamental ser efetuada a limpeza e manutenção dos espaços, removendo qualquer água parada de recipientes como vasos de plantas, calhas, caixas d’água, pneus velhos, entre tantos outros objetos. A manutenção das áreas verdes é outro ponto que requer atenção. Os estabelecimentos também devem incentivar os colaboradores a adotarem as medidas preventivas em seus ambientes de trabalho e em seus lares. Somente com o engajamento de todos, conseguiremos reduzir os casos de dengue na cidade”, completa.

Cenário