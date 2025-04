Representatividade regional: passo essencial para desenvolvimento

O ano de 2026 se aproxima e, com ele, mais um pleito eleitoral que definirá os rumos do Brasil para os próximos anos. Teremos eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Desde 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff venceu Aécio Neves no segundo turno, ficou evidente o poder crescente da internet na construção de candidaturas, fenômeno que se intensificou nos últimos anos. Naquele pleito, Marina Silva despontava como um nome forte, impulsionada pelas redes sociais, após a trágica morte de Eduardo Campos.

Mulher negra, evangélica, de origem humilde e discurso contundente, Marina tinha grande apelo popular, mas acabou sendo alvo de um intenso ataque midiático no horário eleitoral gratuito, que, à época, ainda possuía uma força considerável, talvez até superior à da internet.

Esse cenário nos faz refletir: vale a pena votar em um popstar do momento? Em um candidato de uma única pauta? A resposta a essas perguntas é fundamental, principalmente quando observamos que nossa região, composta por cidades como Jundiaí, Várzea Paulista e Cajamar, há tempos não elege representantes para a Câmara Federal ou a Assembleia Legislativa. Essa ausência prejudica diretamente o desenvolvimento regional, pois, sem deputados que conheçam as demandas locais, torna-se muito mais difícil articular recursos e projetos junto aos governos estadual e federal. A escolha de um deputado não pode ser baseada apenas em sua popularidade instantânea na internet. O sufrágio é livre e universal, e cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas é fundamental que o eleitor conheça a trajetória de seu candidato. A internet trouxe inegáveis avanços para a democracia, possibilitando maior transparência e engajamento, mas também criou herois instantâneos, que, muitas vezes, não têm nenhuma experiência ou preparo para exercer um mandato parlamentar.

A região do Aglomerado Urbano de Jundiaí possui todas as condições para eleger deputados estaduais e federais comprometidos com suas necessidades. Mais do que alinhamento partidário, é essencial que os representantes tenham conhecimento profundo das dificuldades locais e sejam capazes de dialogar com diferentes esferas do poder para trazer investimentos e melhorias concretas para a população. Por isso, no momento da escolha, é imprescindível ir além das redes sociais e buscar o histórico dos candidatos. Quem são? O que já fizeram? Quais são suas propostas e qual a viabilidade delas? Somente com essa análise criteriosa poderemos garantir que nossa região tenha uma voz ativa nos parlamentos estadual e federal.

Marcelo Silva Souza é advogado e consultor jurídico (marcelosouza40@hotmail.com)