Líderes se reúnem para discutir desenvolvimento na região

Na tarde desta segunda-feira (31), a Prefeitura de Jundiaí sediou a reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O encontro reuniu prefeitos e representantes dos municípios da região para tratar de temas estratégicos como desenvolvimento urbano, habitação, segurança pública e infraestrutura.

Estiveram presentes o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, além dos prefeitos Rodolfo Braga (Várzea Paulista), Débora Prado (Jarinu), Paulo Finamore (Louveira), Rogério Cavalin (Itupeva), Noemi Bernardes (Cabreúva) e Jaderson Spina (secretário de Obras de Campo Limpo Paulista), além de representares do Estado e dos municípios em questão.

Entre os principais pontos debatidos estiveram as ações do Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo (IGC-IDESP), o funcionamento do Escritório Técnico de Projetos, a organização da Conferência Estadual das Cidades Paulistas e o cronograma de atividades das Câmaras Temáticas. Também foram discutidas questões emergenciais, como o deslizamento ocorrido em Ivoturucaia, que impactou Jundiaí e Várzea Paulista, além da necessidade de melhorias na passarela da Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, que liga Jundiaí a Itupeva. A segurança pública também esteve na pauta.