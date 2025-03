Jundiaí Empreendedora oferece mais de 2,8 mil oportunidades

O portal Jundiaí Empreendedora, da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), iniciou a semana com 2,8 mil vagas de emprego disponíveis na cidade. As áreas com vagas incluem auxiliar de logística, administrativo, operador de teleatendimento, de empilhadeira elétrica, entre outras.

Além disso, o portal conta com mais de 150 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD). A atualização das ofertas de vagas é realizada permanentemente. “A criação e manutenção de plataformas como o portal Jundiaí Empreendedora são fundamentais para conectar as empresas à mão de obra qualificada da cidade, promovendo mais oportunidades para todos”, destacou Gustavo Martinelli, prefeito.

Cadastro