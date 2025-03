Casal é preso suspeito de aplicar o 'golpe dos R$ 110'

Uma mulher de 36 anos e um homem de 30 foram presos neste fim de semana por guardas municipais, na rodovia Dom Pedro I, em Itatiba, por estelionato após aplicarem o 'golpe dos R$ 110' em um supermercado na cidade. Na delegacia eles foram reconhecidos também pela vítima de outro estabelecimento comercial, alvo da dupla em dezembro de 2024. No golpe, eles fazem compras com uma nota falsa de R$ 100 para receber troco em notas verdadeiras.

O carro usado pela dupla em crimes anteriores já havia sido identificado pela Polícia Civil durante as investigações, e foi parado pela GM logo após sair de um supermercado na cidade. Quando os GMs questionaram sobre as mercadorias compradas neste mercado e sobre o possível golpe, eles logo confessaram que haviam acabado de aplicar o 'golpe dos R$ 110', pagando com nota falsa e recebido troco com notas verdadeiras.

Eles foram conduzidos ao Plantão Policial, para onde foram as vítimas deste supermercado em questão, e de outro estabelecimento comercial vítima da dupla no dia 27 de dezembro do ano passado. Ambos reconheceram eles como golpistas.