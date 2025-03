Semana da Família no NAA fortalece laços e incentiva participação

O Núcleo de Apoio à Aprendizagem (NAA) da APAE de Jundiaí promoveu a Semana da Família entre os dias 24 e 28 de março, em suas duas unidades, localizadas no Complexo Argos e no Jardim Novo Horizonte. A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços afetivos entre os estudantes e seus familiares, além de ressaltar a importância da participação ativa dos pais e responsáveis no processo educacional e social.

Segundo Liliane Capelli, coordenadora do NAA, esses encontros são fundamentais para conscientizar as famílias sobre seu papel no crescimento e socialização dos filhos. “Essas ações promovem a interação entre o núcleo e as famílias, além de estimular e sensibilizar as famílias sobre a importância do diálogo, da participação na rotina escolar e no desenvolvimento geral dos filhos”, destaca.

Durante a semana, foram realizadas palestras e rodas de conversa voltadas aos familiares, que puderam brincar com os filhos e se envolver em suas rotinas educacionais. O NAA também apresentou o funcionamento de seus atendimentos, abordando a diversidade de estratégias utilizadas e os resultados alcançados pelos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem.

“Explicamos como o NAA trabalha, destacando a variedade de abordagens adotadas e os impactos positivos no desenvolvimento das crianças. Nosso objetivo é que as famílias compreendam o trabalho realizado e se tornem nossas parceiras, incentivando os filhos a participarem regularmente dos atendimentos, o que acelera os resultados e torna o processo mais eficiente”, explicou Liliane.

Um dos exemplos do impacto positivo do NAA é o caso da estudante Daniela, de 9 anos, que frequenta a unidade do Novo Horizonte. Seu pai, Rafael Davelli Bruno, expressou a satisfação com os avanços da filha e participou das atividades. “Muitas vezes, na correria do dia a dia, não conseguimos brincar e acompanhar nossos filhos como gostaríamos. Essa foi uma oportunidade ideal para fortalecer os laços e acompanhar mais de perto a evolução dela”, comentou.

Daniela e o pai, Rafael: conexão e aprendizado

O NAA oferece atendimento psicopedagógico a crianças do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino que enfrentam dificuldades de aprendizagem. As unidades do Complexo Argos e Jardim Novo Horizonte operam em parceria com o DEIN, Departamento de Educação Inclusiva do município de Jundiaí, a Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí e a APAE, proporcionando suporte especializado para melhorar o desempenho escolar dos estudantes.