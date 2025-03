Projeto oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência

Até o dia 12 de abril o Maxi Shopping Jundiaí recebe o Projeto Oportunidades Especiais, um espaço exclusivo para o cadastramento de currículos de pessoas com deficiência que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

Há vagas em diferentes áreas de atuação e para todos os níveis de escolaridade (ensino médio, técnico e superior).

O stand é adaptado para todos os tipos de deficiência e com atendimento realizado por intérprete de libras.

O Oportunidades Especiais se preocupa também em oferecer informações de utilidade ao público. No site do projeto é possível encontrar notícias relacionadas ao mundo do trabalho, como dicas de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência, aposentadoria especial e equipamentos que facilitam a inclusão no ambiente de trabalho.