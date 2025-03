Próximo encontro do Clube de Mães Atípicas será dia 10

O próximo encontro do Clube de Mães Atípicas, projeto idealizado em 2025 pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, será no próximo dia 10 de abril, às 18 horas, no Parque da Uva (entrada pela Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 3, Anhangabaú). O encontro será aberto para pais, mães e avós de pessoas atípicas, além de cuidadores. Os interessados em participar poderão se inscrever pelo formulário online.

O Clube de Mães Atípicas é um projeto voltado para mães, pais e cuidadores de pessoas neurodivergentes ou com deficiência. O objetivo é promover integração, apoio emocional e fortalecimento das famílias por meio de encontros e atividades estruturadas.

A iniciativa conta com encontros bimestrais, com palestras e workshops com especialistas em temas relevantes para o público. Além disso, há rodas de conversa mensais, realizadas com o apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV), oferecendo momentos de escuta ativa e acolhimento. Também fazem parte do projeto atividades práticas, conduzidas por profissionais especializados, sempre buscando atender às necessidades das famílias.