Dengue: Cabreúva também tem indicadores de situação de emergência

De acordo com boletim epidemiológico divulgado na última semana com dados de quinta-feira (27), Cabreúva tem 775 casos confirmados de dengue. Há uma semana, no dia 20, eram 504 registros. Com isso, são 271 novos casos em uma semana, de acordo com a divulgação feita pela Prefeitura de Cabreúva.

O montante na cidade já indica emergência de dengue há algum tempo, pois, com 47.011 habitantes, Cabreúva tem, proporcionalmente, 1,6 mil casos a cada 100 mil habitantes. A emergência em saúde pela doença acontece com 300 casos a cada 100 mil habitantes.

Percentual de notificados por Regiões/Bairros: