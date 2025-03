Yoga auxilia pacientes da UBS Morada das Vinhas

A prática do yoga tem mostrado resultados positivos para os usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Morada das Vinhas, em Jundiaí. A atividade é uma das ofertadas em equipamentos da Atenção Básica da cidade para promover a recuperação e a saúde integral da população.

O grupo de yoga da UBS conta com 51 participantes, que se reúnem uma vez por semana. São jovens, adultos e idosos que, a partir dos exercícios respiratórios, da meditação e das posturas, estão alcançando o equilíbrio mental e corporal.

De acordo com o educador físico Marlon Beisiegel, que integra a equipe emulti da região, a atividade é uma das 29 Práticas Integrativas Complementares (PICs) ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele explica que o yoga é uma filosofia indiana que visa trabalhar tanto as questões orgânicas do corpo quanto as psicológicas, auxiliando os participantes a se conectarem consigo mesmos.