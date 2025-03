Jundiaiense é campeão paulista e dedica título a amigo falecido

Esse foi o terceiro título de Heber, que pratica jiu-jitsu há um ano e seis meses. Quando subiu ao pódio para receber a medalha de ouro, o jundiaiense não deixou de lembrar do seu amigo Emerson. "Esse título é especial, porque fui campeão paulista na mesma semana que o Corinthians, meu time do coração. E eu dedico a um grande amigo que nos deixou recentemente, que foi o Emerson Leite. Ele foi o cara que me deu a primeira camisa do Corinthians quando eu era pequeno, então nessa semana onde nosso Timão foi campeão e eu fui agraciado por Deus em ser campeão paulista de jiu-jitsu, deixo minhas homenagens a ele. Também dedico a Deus, minha família e amigos que sempre acreditaram em mim, e aos meus mestres do tatame, Tchelo e Marcos", disse o atleta.

O atleta jundiaiense Heber da Costa Santos, de 33 anos, foi campeão paulista de jiu-jitsu, no último fim de semana, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, e dedicou a medalha de ouro ao seu falecido amigo, Emerson Leite, jornalista que faleceu no dia 14 de março, em um acidente de trânsito na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí.

O caminho do jundiaiense até o topo do pódio do torneio não foi fácil. Heber venceu as três lutas disputadas e agora sonha em conquistar as próximas competições do calendário: Sul-Americano, em maio, e o Campeonato Brasileiro, em junho. Além das dificuldades das lutas, o atleta também relembrou a trajetória desde que se tornou lutador. "No Campeonato Paulista foram três lutas difíceis, a última foi a mais díficil, pelo desgaste e pelo adversário que tinha 2 metros e 136 quilos, 35 a mais que eu. Eu comecei a praticar jiu-jitsu para me livrar de crises de ansiedade e por estar sedentário. No tatame encontrei um irmandade que me acolheu", ressaltou.

Além do título paulista, Heber também é campeão nacional e do SP Open.