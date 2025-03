O que cada time precisa fazer para avançar à semifinal da A4

Os jogos de ida das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista aconteceram neste final de semana (29 e 30) e apenas um mandante saiu em vantagem para conquistar a vaga à semifinal da competição. Nesta divisão, não há disputa por pênaltis, portanto, os times que terminaram a primeira fase entre os quatro primeiros colocados (União Barbarense, Taquaritinga, São Caetano e Joseense) levam vantagem do empate no placar agregado (na soma dos jogos de ida e volta) e decidem em casa.

Veja, abaixo, os resultados das partidas e o que cada time precisa para garantir seu lugar nas semis.

Colorado Caieiras 0 x 1 União Barbarense