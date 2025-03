Quem gosta de calor deve aproveitar, porque o frio está chegando

Esta semana terá a despedida das temperaturas máximas beirando os 30°C em Jundiaí. Com o fim do verão, a mudança do tempo ficará mais significativa a partir deste fim de semana, quando a queda nos termômetros vai inaugurar o primeiro friozinho deste ano em Jundiaí. E esse friozinho será marcado também por chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, amanhã (1º), a mínima em Jundiaí será de 20°C e a máxima de 29°C. Pode chover de tarde e de noite, assim como na quarta-feira (2), que terá mínima de 19°C e máxima de 29°C. Já na quinta-feira (3), é prevista novamente mínima de 20°C e máxima de 29°C, também com chance de chuva isolada. Na sexta-feira (4) começa a mudança, com uma leve queda nos termômetros, mínima de 19°C e máxima de 26°C.

No fim de semana e início da próxima semana, segundo o Climatempo, Jundiaí terá dias brancos, com presença de muitas nuvens, pancadas de chuva e queda, ainda, nas temperaturas. Para o sábado (5), é prevista mínima de 17°C e máxima de 24°C. No domingo (6), mínima de 16°C e máxima de 22°C. Na próxima segunda (7), a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 20°C.