Avança projeto de ampliação da estação de Várzea Paulista

A Unidade de Governo e Administração recebeu, na sexta-feira (28), a equipe da MRS Logística – concessionária responsável pela operação logística férrea que corta Várzea Paulista – para alinhar os próximos passos do projeto que passará pela cidade. O andamento da proposta precisa da anuência do município, pois a estação ferroviária é tombada pelo patrimônio do estado.

De acordo com o gestor executivo de Governo e Administração, Frederick Merten, a ampliação da ferrovia segue duas frentes: uma pelo TIC (Trem Intercidades), que terá um eixo entre São Paulo e Campinas – obra do Governo Estadual a ser iniciada ainda neste ano por meio da nova concessionária TIC Trens – e outra pela MRS Logística, que construirá uma nova linha exclusiva para cargas, separando-a da linha principal. “A construção dessa nova linha férrea aumentará o fluxo de carga, ampliando o escoamento logístico e ligação direta com o porto de Santos, diminuindo o impacto viário na região e tornando as linhas do Trem Intercidades e da Linha 7-Rubi da CPTM exclusivas, melhorando o fluxo e o conforto para os usuários, pontos defendidos pelo prefeito Professor Rodolfo desde o início das tratativas deste o projeto com o município em 2021”, explicou.

O próximo passo deste projeto envolve a atenção ao patrimônio, considerando que a estação de Várzea Paulista é tombada pelo patrimônio estadual. Para avançar, é necessário que o projeto seja submetido à Comissão Municipal de Patrimônio Histórico e esteja em conformidade com o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).