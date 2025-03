Jundiaí segue tendência estadual, gera 1,2 mil vagas em fevereiro

Jundiaí vem tendo um início de ano positivo em relação à geração de empregos com carteira assinada. No mês de fevereiro, foram criados 1.247 postos de trabalho formal, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Junto com o saldo de janeiro, que teve abertura de 617 postos de trabalho, o ano de 2025 teve no primeiro bimestre saldo positivo de 1.864 vagas no município.

O número de fevereiro é o melhor da cidade desde julho do ano passado, mês que registrou saldo de 1.563 vagas em Jundiaí. No segundo mês deste ano, o mercado de trabalho formal jundiaiense contratou 10.813 pessoas e desligou 9.566. O setor com maior saldo de novas vagas foi Serviços (662), seguido pela Indústria (382), Comércio (170) e Construção (42). O setor de Agropecuária demitiu mais do que contratou, gerando saldo de -9 postos.

Considerando o ano de 2025, com dados de janeiro e fevereiro, Serviços vem impulsionando a geração de emprego na cidade. São 1.003 postos gerados nas áreas do setor. Em seguida, a Indústria tem 780 vagas criadas e a Construção tem 213. No mês de janeiro, o setor de Comércio perdeu muitas vagas e, no acumulado do primeiro bimestre, tem saldo negativo, -127 postos. O setor de Agropecuária, que pouco varia no município, também tem saldo negativo se considerados os dois primeiros meses do ano, de -5 vagas.