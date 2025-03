Saúde promove ações nas UBSs e Clínicas da Família

Uma das participantes é a autônoma Camila Cristina Campelo que comprova, com um sorriso largo no rosto, os benefícios da iniciativa. “Estou desde o começo no grupo. Acho ótimo. Me incentiva e eu me sinto correndo atrás do meu emagrecimento, da minha saúde. Aqui, eu também aprendi que não estou só e passei a me condenar menos, porque é uma doença e nunca é tarde para começar a cuidar”, comentou.

Rede

Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do Município também são ofertados grupos como o de obesidade, qualidade de vida, meditação, auriculoterapia, fisioterapia, dança circular, Lian Gong, alongamento, nutrição, entre outros, que têm foco na prevenção de doenças e promoção da saúde da população.