PMJ e Federação Paulista de Tênis negociam parcerias para eventos

A Prefeitura de Jundiaí e a Federação Paulista de Tênis (FPT) se reuniram nesta semana para estreitar relações e discutir futuras parcerias para a realização de torneios e eventos esportivos na cidade. O encontro contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do vice-prefeito Ricardo Benassi, da gestora da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), Rita Orsi, técnicos de Unidades de Gestão e representantes da Federação.

Durante o encontro, o prefeito Gustavo Martinelli destacou o compromisso do município com o incentivo ao esporte e ressaltou a importância de parcerias para a realização de torneios. “O esporte é um grande agente de transformação social. Queremos ampliar as oportunidades para nossos jovens e, ao mesmo tempo, posicionar Jundiaí como referência na realização de grandes eventos esportivos”, afirmou.

O vice-prefeito Ricardo Benassi reforçou a vocação da cidade para receber competições de grande porte. “Jundiaí tem uma infraestrutura privilegiada, com espaços esportivos bem equipados e uma rede hoteleira preparada para eventos nacionais e internacionais. Estamos prontos para receber torneios que movimentem a economia local e fortaleçam o esporte na região”, pontuou.