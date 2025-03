Prefeitura de Jundiaí garante R$ 350 mil em emenda parlamentar

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, recebeu nesta semana o deputado estadual Felipe Franco para uma agenda institucional no Paço Municipal. Durante o encontro, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para a cidade, com foco na segurança e no esporte.

“O esporte e a segurança andam juntos. Hoje, as pessoas precisam se sentir seguras ao sair para caminhar na rua ou praticar esportes em um ginásio ou centro esportivo. Essa emenda vem para contribuir com essa estrutura e garantir mais qualidade de vida para a população de Jundiaí”, destacou o deputado Felipe Franco.

O prefeito Gustavo Martinelli agradeceu o repasse e reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado para o desenvolvimento da cidade. “Esse recurso vem para fortalecer duas áreas essenciais para a qualidade de vida dos moradores: segurança e esporte. Agradeço ao deputado Felipe Franco pelo compromisso com Jundiaí e por destinar essa emenda, que ajudará a ampliar ações importantes para a cidade.”