Jundiaí fará mutirão de castrações no Jundiaí-Mirim e Tarumã

O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) realizou, nesta semana, mais um mutirão de castração, beneficiando 113 animais. Ao todo, foram castrados 65 gatos (33 fêmeas e 32 machos) e 48 cães (29 fêmeas e 19 machos). O procedimento foi realizado na sede do Debea.

Além da castração, todos os animais passaram pelo processo de microchipagem, garantindo a identificação do tutor e do animal por meio do programa de controle do departamento. Com um leitor específico, é possível acessar rapidamente os dados do microchip, facilitando o monitoramento e a segurança dos animais.

Após a cirurgia, os animais permanecem em observação até a recuperação anestésica e a estabilização dos parâmetros clínicos. Somente quando estão em condições adequadas, são liberados com receita de medicação para dor e antibiótico. Os tutores também recebem um número de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas.

Próximas ações