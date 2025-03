Paulista dá largada no mata-mata da Série A4 contra o Joseense

Paulista e Joseense se enfrentam hoje, às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A4 do Estadual. O Galo chega ao mata-mata após se classificar na 5ª colocação da tabela na primeira fase do torneio, por isso, a vantagem do empate no placar agregado (soma dos placares dos jogos de ida e volta) e o mando de campo na decisão são do time adversário.

Mais uma vez, o técnico Fausto Dias convocou a torcida para apoiar o time nesses primeiros 90 minutos do confronto e reforçou que “começou um novo campeonato”. “Chegou a hora. Não foi fácil até aqui, mas ninguém falou que seria fácil. Conto com vocês no sábado, para fazer da nossa casa um caldeirão. Aqui está quase tudo pronto, faltando apenas ajustes dos últimos detalhes e da estratégia de jogo. Estamos transmitindo aos jogadores que chegaram nesta temporada o que nós vivemos no ano passado e passando essa experiência. Contamos com a torcida de vocês!”, disse o treinador.

Reforços

O Paulista contratou três reforços para a disputa do mata-mata: o meia-atacante Victor Hugo, de 22 anos, que estava no Betim-MG, nesta temporada, e disputou o Campeonato Mineiro de 2025, e é formado nas categorias de base de Cruzeiro e Palmeiras.