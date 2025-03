Profissionais da RMJ têm capacitação sobre dengue e febre amarela

Jundiaí sediou nesta semana uma capacitação realizada pela Secretaria de Estado da Saúde sobre manejo clínico da dengue e da febre amarela. A atividade reuniu, no auditório da Unip, mais de 100 profissionais, entre médicos e enfermeiros, das sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

A condução foi realizada pela Diretora Técnica de Divisão de Saúde GVE XVII Campinas, Márcia Regina Pacóla, pela articuladora da Atenção Básica da Regional de Saúde de Jundiaí (DRS VII), Jussara Chavarski de Souza, e pela médica infectologista, Renata D’avila Couto.

“Diante do cenário epidemiológico, estamos atuando em várias frentes e essa capacitação foi importante para qualificação dos profissionais de saúde no manejo clínico das arboviroses”, ressalta a diretora de Atenção Básica da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), médica Tatiane de Luca Barbosa, que também participou da atividade, juntamente com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), enfermeira Carolina de Azevedo.

Cenário