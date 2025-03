Grupo Comporte vence leilão de trens urbanos em São Paulo

“Quando falamos dessas expansões, falamos da interligação da rede. O sistema metroferroviário será mais eficiente quanto mais interligado ele for, quanto mais conexões tiver com outras linhas. Assim, levaremos ferrovias onde ainda não chegaram, alcançando pessoas que não são alcançadas, melhorando a mobilidade, sustentabilidade e prestação de serviços ao cidadão”, destacou Tarcísio.

Com o lance vitorioso no leilão das linhas 11, 12 e 13, a nova concessionária será responsável por 124 km de extensão de trilhos que beneficiam a região do Alto Tietê, o município de Guarulhos e a zona leste da capital. O investimento previsto para o contrato é de R$ 14,3 bilhões com prazo de concessão de 25 anos. O contrato deverá ser assinado até o fim do primeiro semestre deste ano.

O grupo Comporte Participações S.A. venceu, nesta sexta-feira (28), o leilão das linhas 11, 12 e 13 de trens de São Paulo, organizado pelo Governo do Estado, para concessão do Lote Alto Tietê. Em sessão pública realizada na sede da B3, a empresa ofereceu desconto de 2,57% sobre as contraprestações pecuniárias a serem pagas pelo Estado. Isso significa uma economia de cerca de R$ 1 bilhão ao longo da concessão. O pacote contempla a concessão patrocinada das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

O Grupo Comporte, por meio do consórcio com a CRRC, venceu em 2024 as concessões da Linha 7-Rubi e do Trem Intercidades (TIC) que vai ligar Campinas e São Paulo.

“Este é um dos contratos mais modernos já firmados pelo Governo de São Paulo no setor de mobilidade. O leilão das linhas 11, 12 e 13 representa uma nova etapa na gestão do transporte público sobre trilhos, com metas claras de desempenho, obrigações robustas de investimento e foco total na qualidade do serviço prestado ao cidadão. Estamos promovendo um salto de eficiência com responsabilidade fiscal, garantindo retorno para a população e segurança jurídica para o investidor”, afirmou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

A operação também aquecerá o mercado de trabalho no estado, criando cerca de 15 mil postos em diversas áreas, como construção civil, manutenção e operação ferroviária. Durante as obras realizadas pela vencedora do leilão das linhas 11, 12 e 13, milhares de profissionais serão contratados para atuar na ampliação da infraestrutura, na reforma de estações e na modernização dos sistemas. Com as linhas em operação, novas vagas serão abertas para a gestão e manutenção dos serviços, garantindo empregos de longo prazo.