Prefeitura antecipa renovação de contrato e garante continuidade

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que acumula desde 2024 uma dívida de R$ 9 milhões somente com fornecedores, a Prefeitura de Jundiaí antecipou a renovação do contrato com a unidade por mais 90 dias. Com essa medida, a administração municipal assegura a continuidade dos atendimentos de alta complexidade e reforça seu compromisso com a saúde pública da cidade.

Atualmente, a Prefeitura destina R$ 24.621.883,09 por mês para o hospital, garantindo o funcionamento da instituição. Com a antecipação da renovação do contrato, a gestão municipal busca dar fôlego financeiro ao hospital, permitindo que a unidade mantenha seus serviços sem interrupções.

Além de assegurar a manutenção dos atendimentos, a medida possibilita maior estabilidade financeira ao hospital. “A Prefeitura tem feito reuniões com o São Vicente e, mais uma vez, demonstrou seu compromisso com a saúde pública. Essa renovação antecipada permite que a unidade continue prestando um atendimento de qualidade para a população de Jundiaí e região”, finalizou a gestora da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, Dra. Marcia Facci.