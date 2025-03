Imprensa destaca desenvolvimento de Jundiaí

Recentemente dois órgãos da Imprensa - Correio Braziliense e Jornal do Litoral - e o site Monitor do Mercado, noticiaram o avanço de Jundiaí, hoje considerada uma das cidades mais desenvolvidas do País.

Em matéria intitulada “Cidade do interior de São Paulo impressiona com qualidade de vida” o Correio Braziliense posiciona Jundiaí como “uma cidade moderna e vibrante, mantendo suas tradições enquanto abraça o futuro”, “com foco crescente em áreas como cultura, educação, tecnologia e meio ambiente”.

O jornal Diário do Litoral, que circula na Baixada Santista, na reportagem “Moradores de São Paulo tem qualidade de vida acima da média” – baseada em estudo realizado pela Consultoria Macroplan - posiciona Jundiaí como “a terceira melhor cidade do Brasil entre os 100 maiores municípios”, destacando a infraestrutura da cidade como um dos fatores que impulsionam nosso desenvolvimento.

O site “Monitor do Mercado”, que tem como público empresários e investidores, em nota intitulada “Cidade de São Paulo está se tornando o novo destino imperdível de São Paulo” e também dá destaque à infraestrutura de Jundiaí “um dos fatores que impulsionam o seu desenvolvimento”, tornando com isso nossa cidade “um local atrativo para negócios e para a vida cotidiana”

Nem todos se lembram, mas houve um tempo em que Jundiaí era conhecida como a “cidade das antenas”, pois essa era praticamente a única paisagem visível de Jundiaí para quem trafegava pela Rodovia Anhanguera. Vivíamos então um período difícil, com grandes empresas transferindo suas instalações para outras cidades. O emprego era escasso e muitos jundiaienses precisavam se deslocar diariamente para São Paulo para trabalhar, caracterizando então Jundiaí como uma das chamadas “cidades-dormitório”.

Hoje nossa cidade é uma metrópole vibrante, exporta produtos para o mundo inteiro e se destaca nacionalmente, como noticiaram o Correio Braziliense, o Diário do Litoral e o site Monitor do Mercado.

Essa transformação é resultado de uma série de investimentos contínuos em infraestrutura desde a administração de André Benassi, que deu o passo decisivo para solucionar a crônica falta d’água do município ao iniciar a construção da represa, consideravelmente ampliada em meu primeiro mandato, garantindo com isso o nosso abastecimento por décadas.

Nas três gestões em que estive à frente da Prefeitura, assim como meus sucessores, demos continuidade a esses investimentos. Isso incluiu o avanço no tratamento de esgoto, considerado até hoje um modelo nacional: o Instituto Trata Brasil concedeu a Jundiaí a nota máxima entre todas as cidades brasileiras em saneamento básico.

Essa infraestrutura sólida permitiu a expansão do atendimento à saúde, o fortalecimento da educação e melhorias no lazer da população. Na educação, Jundiaí fez investimentos expressivos, disponibilizando dois professores por sala de aula, o ensino de inglês e outras línguas e implantando programas como os Anjos da Guarda e a Ronda Escolar, que trouxeram mais segurança para as crianças.

Outro passo essencial dessa trajetória que levou Jundiaí a ombrear com as melhores cidades do País foi o investimento em saneamento básico. A Estação de Tratamento de Esgoto do município processa atualmente 100% do esgoto coletado. Na saúde, também tivemos avanços significativos, como a construção do Hospital Universitário, que reduziu expressivamente a mortalidade infantil. Ademais, apoiamos o governo do estado na construção do Hospital Regional, desafogando o atendimento no Hospital São Vicente.

A história recente de Jundiaí deixa claro que ter o olhar voltado para o futuro é essencial para o progresso. E hoje, diante de desafios como o desequilíbrio climático, essa postura se torna ainda mais evidente.

Cabe agora às novas administrações integrar Jundiaí ao grupo de cidades que já implementam medidas para mitigar os impactos do aquecimento global no âmbito municipal. Entre essas ações, destaca-se a adoção do conceito de "cidade-esponja", já aplicado em países avançados.

Hoje a chave para avançarmos, assim como foi no passado, é ter o olhar voltado para o futuro.