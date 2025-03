Paciente celebra aniversário de 50 anos ao lado da equipe do HSV

Internada desde janeiro deste ano, enquanto aguarda por um implante de CDI (dispositivo que ajuda o coração a manter os batimentos regulares), que será realizado em outra instituição, a paciente Marisa de Oliveira Sisdeli comemorou seu aniversário de 50 anos nesta sexta-feira (28) ao lado de familiares e profissionais do Hospital São Vicente. O momento especial foi organizado pela família de Marisa, que trouxe bolo, balões e mensagens de carinho para celebrar a data. A equipe multidisciplinar do Hospital também se envolveu na homenagem, garantindo que a paciente pudesse desfrutar da comemoração com segurança e conforto.

“Marisa é uma paciente excelente. Sempre mantém contato com a equipe, compreende os processos e demonstra um respeito enorme pelo nosso trabalho. Para nós, é gratificante poder acompanhar sua jornada. Que bom fazer parte desse cuidado”, destaca a enfermeira Tiene Dalbo. “O diagnóstico dela não é simples e requer atenção, tornando nosso papel ainda mais essencial e o cuidado bem próximo. É uma felicidade vê-la bem”, concluiu a enfermeira Sabrine Dionísio da Silva Pozzane.