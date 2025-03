Sonhos existem para serem realizados

Querido leitor, há alguns dias estava assistindo a um dorama (sim, amo assistir a doramas quando tenho um tempinho) que se chama Flyght to you. É uma história linda sobre amor e sonho. Não vou dar spoiler aqui, mas esse dorama me inspirou a escrever a respeito de algo que motiva o ser humano e que, sem ele, a vida não faz sentido: o sonho!

Você já parou para pensar que tudo o que nos move é o sonho? Quando somos crianças, sonhamos em ter determinado brinquedo. Quando nos tornamos adolescentes, sonhamos em ter aquele aparelho eletrônico, aquele tênis da moda, conhecer determinado ídolo, etc.

Quando nos tornamos adultos, os sonhos se tornam mais concretos: ter um emprego que te valorize tanto profissionalmente, quanto monetariamente, encontrar o amor verdadeiro e construir uma família. Outros desejam estabilidade financeira, viajar, ter uma casa com piscina.

Quando a idade avançada chega, os sonhos se tornam saudade. Saudade de quem se foi. Saudade dos momentos felizes e vividos e que não voltam mais, embora, haja o impossível sonho de reviver tudo novamente. Mas, o sonho de ver os filhos e netos saudáveis e felizes permanece.

Enfim, os sonhos nos acompanham desde a infância até a fase da idade avançada e isso é o combustível que nos impulsiona a continuarmos enfrentando obstáculos e sermos resilientes e focados nos nossos objetivos.

Muitas pessoas, devido a fatores diversos, param de sonhar e, se você perceber bem, verá que tais pessoas não conseguem mais ter o mesmo brilho de antes, pois um sonho nos motiva, nos proporciona a esperança de um futuro satisfatório.

Caro leitor, se você tem uma criança em sua vida (seja filhos, sobrinhos, ou netos), regue o sonho dessa criança. Não importa se ela sonha em ser um astronauta e voar até a lua ou ser um médico veterinário que terá a sua própria clínica e esta terá 100 andares e que, além da clínica, ele será professor de Medicina Veterinária (como é o sonho do meu filho de seis anos). Não importa o tamanho do sonho da criança, não seja um ladrão de sonhos, pois não sabemos o seu futuro. E se esse sonho de criança se tornar realidade?

O cálculo é simples: um sonho + incentivo + motivação = realização. Por mais impossível que um sonho pareça ser, não roube um sonho. Por mais impossível que o seu sonho pareça ser, não se sabote.

Você, querido leitor, pode achar uma utopia o que estou lhe dizendo, mas, acredite. Pare e pense por um um momento: a lâmpada da sua casa, o seu carro, a sua caneta, este celular ou notebook ou computador que está em suas mãos neste momento (lendo este texto), o método de ensino que você recebeu para aprender a ler e que, graças a ele, você está conectado comigo pela leitura do meu texto, o filtro que purifica a água que você bebe, enfim, tudo ao nosso redor, por mais simples que seja, começou com um sonho e se tornou realidade.

Então, quando você achar que o sonho de alguém ou o seu sonho é algo irrelevante, pense nisso. Sonhe e corra atrás para realizá-lo ou seja um incentivador de sonhos. Pense nisso.

Micéia Lima Izidoro é professora, psicopedagoga e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia Clínica (miceialimaizidoro@gmail.com)