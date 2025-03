Pastor-alemão sobrevive a espancamento do dono e recebe alta

Quando os agentes chegaram, se depararam com o animal ensanguentado e todo machucado na cara e na cabeça - o socorro foi feito imediatamente.

Como o dono do animal não estava em casa, algumas diligências resultaram na descoberta do local de trabalho dele, para onde os GMs se dirigiram.

Ele foi detido e confessou que tentou matar o cachorro, com a justificativa de que era para livrá-lo do sofrimento, já que estaria com bicheira.