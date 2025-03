Programa ‘Cestas do Bem’ oferece alimentos saudáveis em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento e Assistência Social (Ugads), promove o programa “Cestas do Bem”, que visa garantir alimentação nutritiva e acessível a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é realizada em parceria com o Governo Federal por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), estabelecendo convênios com produtores locais para o fornecimento de frutas, verduras e legumes da época.

O programa atende 150 famílias inscritas no Bolsa Família e cadastradas no Programa Criança Feliz, garantindo não apenas o acesso aos alimentos, mas também a orientação sobre sua utilização. Seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a Casa Sol são responsáveis pelo atendimento das famílias beneficiadas. Durante encontros periódicos, as famílias recebem informações sobre a correta manipulação dos alimentos, além de dicas e receitas saudáveis para melhor aproveitamento dos ingredientes.

Para a gestora da Ugads, Luciane Mosca, o programa vai muito além da distribuição de alimentos. “'Cestas do Bem' é um programa que promove segurança alimentar e também educação nutricional. Acompanhamos de perto essas famílias para garantir que, além do acesso aos alimentos, elas possam usufruir de uma alimentação mais equilibrada e saudável no dia a dia”, afirma.